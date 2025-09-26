２６日のＮＨＫ「あさイチ」には、連続テレビ小説「あんぱん」のヒロイン・今田美桜がゲスト出演した。「あんぱん」の最終回が終わり、次期「ばけばけ」の予告を挟むと、画面にはニコニコの今田が登場。朝ドラ終盤では晩年のヒロインを演じており、一気に若返ったかのような印象を与えた。髪形もヒロインから一転、前髪を下ろした姿で新鮮。抜群の透明感に視聴者も息をのんだ。「あさイチ」の公式インスタグラムは、鈴木奈穂