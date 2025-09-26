¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í4¡½5DeNA¡Ê2025Ç¯9·î26Æü²£ÉÍ¡Ëµð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤¥ß¥¹¤À¤é¤±¤¸¤ã¡¢¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤Í¡×¤ÈÃ²¤¯¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¼«ÎÏ2°Ì¤Ï21Æü¤Ë¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÎË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á2Ï¢¾¡¤òÀÀ¤Ã¤Æ¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÅ¨ÃÏ¡¦²£ÉÍ¤Ç¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è2Ï¢Àï¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î½éÀï¤ÇÁê¼ê¤ò¾å²ó¤ë11°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â1ÅÀº¹Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢¤Ä¤¤¤ËDeNA¤Ë3.5¥²¡¼¥àº¹¤ÈÆÍ¤­Êü¤µ¤ì¤¿¡£