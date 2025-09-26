¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û26Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ10Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á149±ß65¡Á75Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1668¡Á78¥É¥ë¡¢174±ß71¡Á81Á¬¡£Ä«ÊýÈ¯É½¤µ¤ì¤¿8·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡ËÊª²Á»Ø¿ô¤Î¿­¤Ó¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛÊÂ¤ß¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Ë±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬²ÃÂ®¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ë¤¿¤á¥É¥ë¤òÇä¤Ã¤Æ±ß¤òÇã¤¦Æ°¤­¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£