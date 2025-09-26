妙高市で26日朝、散歩をしていた90代の男性がクマに襲われ、顔や太ももにケガをしました。また、県はクマのエサとなるブナの実が「この秋は凶作」と発表。すでに人里での出没が相次いでいて警戒を呼びかけています。警察によりますと26日午前5時半ごろ、妙高市上馬場の市道で90代の男性がクマに襲われました。顔と右足の太ももにケガをし救急搬送されましたが命に別条はありません。家族によりますと当時男性は1人で散歩をしていて