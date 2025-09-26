¢¡³ÚÅ·3¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬½ªÈ×¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊµÕÅ¾·à¤Ç3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó¤Ë¶áÆ£·ò²ð¡¢·ª¸¶ÎÍÌð¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£7²ó3¼ºÅÀ¤Î¾åÂôÄ¾Ç·¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö12¾¡ÌÜ¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¡¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£25Æü¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯2¤È¤·¡Ö¼«ÎÏ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯1¤È¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡£¤¢¤È1¾¡¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£27