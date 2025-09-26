左腕に黒い模様...憶測呼ぶフルート奏者のCocomiがインスタグラムを更新。妹のKōkiが撮影したプライベートショットに注目が集まった。「ふらっとカフェ。 妹を撮りました。そして撮ってもらいました」とカフェの屋根付き屋外ベンチ席でカメラを向ける妹に応えるリラックスショットを公開。左前腕に黒い模様が描かれており「Cocomiお姉さま...」「まさか...」と驚きの声があがった。以降の投稿では腕が見えないショット