9·îÃæ½Ü¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ãー¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç68ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½»µï¿¯Æþ¡¦ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(68)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï9·îÃæ½Ü¡¢¿·³ã»ÔÆî¶è¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢¥Ö¥é¥¸¥ãー¤Ê¤É2ÅÀ¡Ê»þ²Á¹ç·×Ìó1100±ßÁêÅö¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤ÏÈï³²¼Ô¤«¤é¤ÎÆÏ½Ð¤ÇÈ¯³Ð¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÈÈï³²¼Ô¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢