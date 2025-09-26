記録的な大雨で三重県四日市市の地下駐車場の車約２７０台が浸水した問題で、国土交通省は２６日、水の流入を防ぐ電動式止水板の故障を約４年前に把握しながら、修繕など対策を講じていなかったと明らかにした。「利用者におわびしたい」と陳謝した。今後の対策などを協議する有識者検討委員会の初会合で説明した。同省三重河川国道事務所によると、２０２１年１２月、地下駐車場「くすの木パーキング」の管理会社から、車の出