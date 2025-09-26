£¸·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡Ê£Ð£Ã£Å¡Ë²Á³Ê»Ø¿ô¤ÎÈ¯É½¸å¤Ë¤ä¤ä¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¸·î¤ÎÊÆ£Ð£Ã£Å²Á³Ê»Ø¿ô¤ÏÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯É½¸å¤Ë¤ä¤ä¥É¥ë¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î°ÂÃÍ¤ò149.60ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹­¤²¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î¹âÃÍ¤ò1.3376ÉÕ¶á¤Þ¤Ç¹­¤²¤¿¡£ USD/JPY149.65GBP/USD1.3369