ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£±£¶£´¡ó¤ËÄã²¼¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡á£Î£ÙºÄ·ô¥ªー¥×¥ó ³Æ¹ñ¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¡ÊNY»þ´Ö08:54¡Ë¡Ê%¡Ë ÊÆ2Ç¯ºÄ 3.645¡Ê-0.010¡Ë ÊÆ10Ç¯ºÄ4.164¡Ê-0.006¡Ë ÊÆ30Ç¯ºÄ4.741¡Ê-0.007¡Ë ¥É¥¤¥Ä2.737¡Ê-0.036¡Ë ±Ñ¹ñ4.730¡Ê-0.027¡Ë ¥«¥Ê¥À3.220¡Ê-0.004¡Ë ¹ë½£4.386¡Ê+0.039¡Ë ÆüËÜ1.654¡Ê+0.004¡Ë ¢¨ÊÆºÄ°Ê³°¤Ï10Ç¯Êª