◆パ・リーグ楽天３―４ソフトバンク（２６日・楽天モバイル）ここまで奮投を続けてきた救援陣が逆転を許して３連敗。６回の先頭打者に中前安打を許したところで先発・古謝をスパッと代えたが、２番手の宋家豪が２ランを浴び、３番手の西垣が２失点と乱れた。早めの継投が裏目に出た形となり、楽天・三木肇監督は「いろいろこちらにも事情というか、理由がありますから」。石井１軍投手コーチは「（次打者の）山川に２つ四球を