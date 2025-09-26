¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á£µ¡½£´µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¡Ë£³°Ì¤Îµð¿Í¤Ï¡¢£²°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤ËÀÜÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥²¡¼¥àº¹¤Ï£³¡¦£µ¤Ë¹­¤¬¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î»³ºê°Ë¿¥Åê¼ê¤Ï½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬Ä¾¸å¤ËµÕÅ¾¤µ¤ìº£µ¨ºÇÃ»¤Î£³²ó£¶°ÂÂÇ£´¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡££µ²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î£±£µ¹æÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢£·²ó¤ËÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬£²°ÂÂÇ¤È£²»Í»àµå¡¢¼ººö¤â¤«¤é¤ß¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¡¢£¹²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤éÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥È¼ºÇÔ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸