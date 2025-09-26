（台北中央社）労働部（労働省）は26日、最低賃金に関する審議会を開き、月給を910台湾元（約4459円）引き上げ、2万9500元（約14万4555円）にすると決めた。引き上げ幅は3.18％。行政院（内閣）の承認を得た後、来年元日から適用される。時給は6元（約29円）増の196元（約960円）とする。最低賃金の引き上げは10年連続。月給は2016年に比べ、9492元（約4万6511円、47.4％）上昇することになる。産業別労働組合「全国産業総工会」の