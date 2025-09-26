（ニューヨーク中央社）米ニューヨークで開かれている第80回国連総会で23日から各国首脳による一般討論演説が行われている。24日と25日には中華民国（台湾）と外交関係を持つ3カ国などが台湾海峡の情勢などについて触れ、台湾の国連参加に支持を表明した。南米パラグアイのペニャ大統領は24日、パラグアイは緊張が高まる台湾海峡の情勢に高い関心を寄せているとし、台湾は国連の場にふさわしい席を得るべきで、これは正義の問題だ