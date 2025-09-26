◇プロ野球セ・リーグDeNA5ー4巨人（26日、横浜スタジアム）最後、追い上げるも一歩及ばなかった巨人。10の四死球や悪送球、バントミスなど相手を助けるプレーが目立ってしまい、阿部慎之助監督も「こういう細かいミスだらけじゃ勝てるわけないよね、こうなっちゃうよね」と試合後に口にしました。なんとか同点に追いつくも、7回に悪送球で1点を失います。4-5で迎えた9回にはノーアウト1、2塁のチャンスを作るも、送りバント失敗