◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-4 巨人(26日、横浜スタジアム)DeNAは巨人との1点差の攻防を制し、2位の座をめぐる直接対決の2連戦初戦に勝利しました。これで明日の勝利、もしくは引き分けで2位が確定することとなりました。この日の先発は東克樹投手。初回2アウトから泉口友汰選手の3塁打を浴び、続く岡本和真選手の先制タイムリーを浴びます。それでも打線が即座に反撃。対する巨人の先発・山粼伊織投手の前に連打などで無死