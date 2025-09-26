「ＤｅＮＡ５−４巨人」（２６日、横浜スタジアム）巨人がＤｅＮＡとの直接対決の初戦を落とし、３連敗で借金２。２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は３・５差に広がった。巨人は初回２死三塁から岡本の左前適時打で先制。だが、先発・山崎が直後の初回１死満塁から山本に押し出し四球を与えるなど２失点で逆転を許すと、続く二回も筒香の左前への２点適時打を浴び、今季最短の３回４失点でＫＯを食らった。打線はＤｅＮＡ先発・