映画『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第２章』（11月7日公開）の本予告映像が解禁された。スクールアイドルGPX(グランプリ)を通して、それぞれの悩みや想い抱えるメンバーたちのシーンが公開され、舞台となる京都、大阪、神戸の三都市が描かれたシーンも追加で登場。劇中で披露されるパフォーマンスの新規カットも公開となった。【動画】愛さんのパフォーマンス！公開された映画『ニジガク』予告映像あ