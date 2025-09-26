マンチェスター・ユナイテッドが、以前から獲得を狙っていたバルセロナのオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングに再び関心を寄せていると報じられている。ルベン・アモリム監督は、カゼミーロやマヌエル・ウガルテといった既存の選手からのアップグレードとなる中盤の補強を熱望しているという。『CaughtOffside』が報じている。元ユナイテッドのスカウトであるミック・ブラウン氏は、『Football Insider』に対し、同選手がユナイ