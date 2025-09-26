マンチェスター・ユナイテッドが獲得に成功したと報じられているコロンビアのワンダーキッド、クリスチャン・オロスコについて、同選手のユース時代のコーチたちが、その才能と最大の強みを明かした。『UtdDistrict』が伝えている。ユナイテッドは、2018年にマイケル・キャリック氏が引退して以来、中盤の安定に苦慮しており、2026年の即戦力補強と並行して、若手への投資を続けている。オロスコはまだ17歳であり、18歳の誕生日を