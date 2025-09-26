アイドルグループ「SKE48」がこのほど、新シングル「Karma」を発売した。熊崎晴香（28）と佐藤佳穂（28）のダブルセンター。熊崎がセンターを務めるのは3作連続で、松井珠理奈（28）、松井玲奈（34）に続いてグループ史上3人目となる大役を担う。新たなエースに、SKEの再ブレークに向けた意気込みを聞いた。3作連続のセンター就任にあたり、熊崎は「凄くうれしいことですし、まさか自分がそんな連続でセンターに立たせていただ