¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð5¡½8ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯9·î26Æü¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡ËÀ¾Éð¡¦À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤ÏÃÂÀ¸Æü¤Ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¿Ê½Ð¤¬´°Á´¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£3ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¹âÂ´¥ë¡¼¥­¡¼¡¦¼Ä¸¶¤¬¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤Ï¾¡Éé¤Ï¤Ç¤­¤Æ¤¿¤±¤É¤â¡¢µå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°²ó¥Ç¥Ó¥å¡¼ÅÐÈÄ¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ÏÇ§¤á¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï53ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤Ã¤¿¤¬