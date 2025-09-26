【ワシントン共同】米商務省が26日発表した8月の個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比で2.7％上昇した。伸び率は2カ月ぶりの拡大となり、金融市場の予想並みだった。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は2.9％上がり、伸び率は前月から横ばいだった。米連邦準備制度理事会（FRB）は9月、0.25％の利下げをし、年内残り2回の連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5％のさらなる利下げを見込んだ。ただ関税強化に伴う