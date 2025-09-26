ツエーゲン金沢に所属するFWパトリックが26日に公式X（@patricaguiar）を更新し、自身の息子がナショナルトレセンに選出されたことを明かした。パトリックの息子であるオリベイラ・フェリペは2011年7月19日生まれ。14歳ながら身長184cmという恵まれた体格を誇り、現在は金沢U−15でプレーしている。そんなフェリペが10月2日（木）から5日（日）にかけて時之栖スポーツセンター裾野グラウンドにて実施される「2025ナショナルト