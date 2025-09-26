「楽天３−４ソフトバンク」（２６日、楽天モバイルパーク）楽天が悪夢の逆転負け。中継ぎ陣がリードを守れず、ソフトバンクに３タテを食らった。初回、ソフトバンク上沢からボイトが左前適時打を放って先制に成功。続く浅村が史上４９人目の３５０二塁打を放って２点目を追加した。さらに二回１死一、三塁から中島が放った左飛で、三走・宗山がヘッドスライディングで生還。３点目を奪った。投げては先発・古謝が粘りの投