「娘がパパ活をしていました」01【漫画】本編を読む「もし、自分の娘がパパ活をしていたら？」「1時間ご飯食べるだけで1万円とか。めっちゃ稼げるよ」。中学時代の旧友がパパ活で稼いでいると知り、安易に足を踏み入れてしまう高校生の千紘。ある日、母親のもとに警察から電話があり、娘がパパ活をしていたことを知る。自身の経験と現役女子高生への取材を重ねて描いた、漫画家グラハム子さん(@gura_hamuco)の新書『娘がパパ活して