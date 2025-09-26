¼ç±é¡¦ÎëÌÚ°¦Íý¡¢¥É¥é¥ÞNEXT¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡×¡ÊËè½µ¿åÍË¿¼Ìë24»þ30Ê¬¡Ë¤¬¡¢10·î8Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÀßÄê¤âÌòÌ¾¤â¿¦¶È¤âÇ¯Îð¤â¶¦±é¼Ô¤â°Û¤Ê¤ë¡¢Á°ºî¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦Àþ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ËÀè¶î¤±¡¢2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤·¤¿Á°ºî¡Ö¿ä¤·¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¡Ê¼ç±é¡§ÎëÌÚ°¦Íý¡õ¶¦±é¡§ÊÒ´óÎÃÂÀ¡Ë¤òÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¡£Á°ºî¤ÎÈ¿¶Á¤ä¡¢º£ºî¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¼çÂê²Î¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ°¦Íý¤µ¤ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ª¡È