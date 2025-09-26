Image: Hiroaki Doi ギズモード・ジャパンでグラフィックワークやTシャツデザインを手掛ける、アーティスト／アートディレクターの土井宏明氏（ポジトロン）。昨年に開催された個展｢OFF WORLD｣ が盛況を博したことは記憶に新しいですが、新たな個展「フィリップ・K・ディック展」、およびスピンオフ企画「FUTURE PRIMITIVE POPUP展」が、この秋に同時開催されます。土井宏明 二拠点同時作品