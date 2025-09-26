資産1億円以上を持つマネー賢者たちに、資産運用にまつわる様々なテーマでお話を聞き、知見や体験を語っていただきます。今回は、2億5000万円の資産を保有するおおちゃんさん（67歳）に、資産1億円を達成するまでの道のりをお聞きしました。 資産1億円を達成できたのは、従業員持株会のおかげ――おおちゃんさんは、現金で資産1億円を達成されたのですね（驚）。資産1億円を達成するまでの道のりを教えていただけますか？おおちゃ