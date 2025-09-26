Brave group APAC¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡¦¥¿¥¤¸ì·÷¸þ¤±¤ÎVTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖAStars production¡×2´üÀ¸¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆYasou Azrael ¡Ê¥ä¥½¥¦¡¦¥¢¥º¥é¥¨¥ë¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ ¡Ê¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛYasou Azrael ¤ÎÎ©¤Á³¨¡Ë Yasou Azrael¤Î½éÇÛ¿®¤Ï¡¢9·î27Æü20»þ¤è¤ê³«»Ï¡£¤½¤Î¸å2´üÀ¸¤ÎSeito¤ÈRei¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥ÜÇÛ¿®¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£ ¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë