¢¡³ÚÅ·3¡½4¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤Ë²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³ÚÅ·¤ËµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤¿¡£À¾Éð¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£27Æü¤Ë¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Êºë¶Ì¡¦½êÂô¡Ë¤ÇÀ¾Éð¤Ë¾¡¤Ä¤«°ú¤­Ê¬¤±¤ì¤Ð¡¢¼«ÎÏ¤Ç¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤¬·è¤Þ¤ë¡£8·î°Ê¹ß¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¾åÂôÄ¾Ç·¤¬¡¢½é²ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÎÃæÅçÂçÊå¤Ëº¸ÍãÀþ