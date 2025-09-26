Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï26Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶è¤ÎÅ¹ÊÞ¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÆ±Æü¸á¸å5»þ25Ê¬¤´¤í¡¢Í¹ÊØ¶É°÷¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤ªÂð¤Î²ÙÊª¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ÈÀ¸Ç¯·îÆü¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£