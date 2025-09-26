ÆüËÜ»þ´Ö£²£±»þ£³£°Ê¬¤Ë²Ã¼Â¼ÁGDP¡Ê7·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¼Â¼ÁGDP¡Ê7·î¡Ë21:30 Í½ÁÛ0.2%Á°²ó-0.1%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.8%Á°²ó0.9%¡ÊÁ°Ç¯Èæ)