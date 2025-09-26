Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¡ÊÂçºå»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ï¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ó¥ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¦¡Ö¥·¥ç¥Ã¥×¡¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°ÜÅ¾¡¢½ªÎ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×·Ç½Ð¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛÂç´ÝÇßÅÄÅ¹¢ª¡Ö¥ë¥¯¥¢ ¥µ¥¦¥¹¡×¤Ø¤Î·ÑÂ³½ÐÅ¹°ìÍ÷Âçºå±ØÁ°¡¦¥µ¥¦¥¹¥²¡¼¥È¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¹©»ö¤ËÈ¼¤¤¡¢Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤Ï2026Ç¯4·î¤«¤é¡¢ÃÏ2³¬¤«¤é9³¬¤Î±¿±Ä¤È¤Ê¤ë¡£10³¬¤«¤é15³¬¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖLUCUA SOUTH¡Ê¥ë¥¯¥¢ ¥µ¥¦¥¹¡Ë¡×¤¬Æþ¤ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï°Ü