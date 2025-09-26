「阪神６−２中日」（２６日、甲子園球場）阪神は九回に登板した石井大智が、危なげなく三者凡退。藤川監督が持つ４７回２／３を超え、４８イニング連続無失点の球団記録を樹立した。藤川監督は自身の記録を塗り替えた石井を絶賛。「本当に素晴らしいと思いますし、誇りに思うのと自分が現役の時に残した記録で、一瞬でも自分がグラウンドに戻ったような気持ちになりながら、今日は見ることができて」とうなずいた。シーズ