男子リード決勝課題に挑む吉田智音。銀メダルを獲得した＝ソウル（共同）【ソウル共同】スポーツクライミングの世界選手権は26日、ソウルでリードが行われ、準決勝の上位8人で争った決勝で、男子の吉田智音（摂南大）が2位で銀メダル、本間大晴（小原歯車工業）が3位で銅メダルを獲得した。鈴木音生（静岡県連盟）は5位だった。エースの安楽宙斗（JSOL）は準決勝10位で敗退。李度ヒョン（韓国）が優勝した。女子の準決勝は、