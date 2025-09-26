プロレス団体のマリーゴールドは２６日、１０月２６日の両国国技館大会にＷＷＥのイヨ・スカイ（紫雷イオ、３５）が参戦することを電撃発表した。“アイコン”こと岩谷麻優（３２）とのシングルマッチを行うことが決定し、団体の公式Ｘ（旧ツイッター）でイヨのコメント動画が投稿され、「ＷＷＥスーパースター、イヨ・スカイです。岩谷麻優、あなたと私の交わることのなかったこの数年間、お互いが歩いてきた道がどれだけ素晴ら