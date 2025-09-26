¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°£Ä£å£Î£Á¡½µð¿Í¡Ê£²£¶Æü¡¦²£ÉÍ¡Ëµð¿Í¤Ï£·²ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡££µÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿ÃæÀîâ«ÂÀÅê¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÎÅû¹á²ÅÃÒ³°Ìî¼ê¤Ë»Íµå¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÆâÌî¼ê¤Ëº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì¤¿Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é»³ËÜÍ´ÂçÊá¼ê¤Ë±¦Á°ÂÇ¡£±¦Íã¡¦¥ª¥³¥¨ÎÜ°Î³°Ìî¼ê¤ÎÊÖµå¤¬¤½¤ì¤ë´Ö¤ËÅû¹á¤¬¥Û¡¼¥à¤Ø¤«¤¨¤ê£µÅÀÌÜ¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤Î¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï»°ÎÝ¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê£±»àÆóÎÝ¡£º´Ìî·ÃÂÀ³°Ìî¼ê¤Ë»àµå¡¢ÀÐ¾åÂÙµ±ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ïº¸Á°ÂÇ¤µ¤ì£²»àËþÎÝ¤È¥Ô