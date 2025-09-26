¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯µÜ¾ë¤Ç³ÚÅ·¤Ë¾¡¤Á¡¢2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢2Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö1¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£