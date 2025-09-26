「園田チャレンジカップ」（２６日、園田）２番人気のロレンツォが向正面で８番手からスパートして突き抜け、ＪＲＡ３勝クラスから転入２戦目で重賞初勝利を挙げた。２着は４番人気のミスズグランドオーが４角先頭で粘り込み、３着には１番人気のオマツリオトコが大外を伸びて続いた。高知から遠征のロレンツォが持ち味の末脚をさく裂させた。「ＪＲＡで上がり最速の競馬を続けていたし、その通りの走りができた。オープン馬