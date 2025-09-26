そろそろ夏服から秋服にシフトする時期！今回は、Ray♥Influencerの中林奈々さん、土田小雪さん、渡邉菜ノ葉さんの3人に、この秋着たい「ニットコーデ」を教えてもらいました。人気Kブランドのニットや、あざと肌見せテクなどをご紹介！秋コーデの参考にしてね♡LOVE BUZZ ITEM vol.44THEME：『秋のニットコーデ』Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerが愛してやまないアイテムをご紹介する連載企画♡そろ