多くの女性から愛され続けるランバンの名香「エクラ・ドゥ・アルページュ」。その華やかで透明感のある香りを全身で楽しめるボディローションが、2025年9月24日(水)より数量限定で再登場します。なめらかなテクスチャーで肌を潤し、香りを優しくまとえる贅沢なアイテム。特別な日も日常も、気分を高めてくれる一品です。 ランバンの名香を纏う♡ボディローション 価格：5,940円（税込） ランバン