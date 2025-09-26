¢¡³ÚÅ·¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê26Æü¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö2¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£1ÅÀ¤òÄÉ¤¦7²ó1»à°ìÎÝ¡£¶áÆ£·ò²ð¤¬3ÈÖ¼êÀ¾³À²íÌð¤¬Åê¤¸¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤ÏÃæ·ø¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¡£°ìÎÝÁö¼Ô¤ÎÀîÀ¥¹¸¤¬ËÜÎÝ¤ËÅþÃ£¡£¶áÆ£¤â»°ÎÝ¤ò´Ù¤ì¤¿¡£Â³¤¯·ª¸¶ÎÍÌð¤â½éµå¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤ò¶¯¿¶¡£ÂÇµå¤Ï°ìÎÝÀþ¤òÇË¤ê¡¢¶áÆ£¤¬µÕÅ¾¤Î¥Û¡¼¥à¥¤¥ó¡£·ª¸¶¤Ï°ìµ¤¤Ë»°ÎÝ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ·Ñ¥×¥ì¡¼¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï