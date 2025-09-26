群馬県前橋市の小川晶市長（42）が市幹部職員の既婚男性と足繫くラブホテルに通っていた問題で、小川市長は9月26日、市議らに対し辞任せず続投する意向を示唆した。報道が「こんなに過熱するとは」との反応もみせたといい、メディアからの質問を拒み始めた。“市民派市長”の逸脱に、支援した革新系会派は「ダメージは計り知れない」と頭を抱えている。 【画像】「打ち合わせと言われても…」市長が職員と過ご