¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎK-POPÂç²ÎÍØº×¡Ø2025 MUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡Ù¡Ê12·î13Æü¡¦14Æü¡Ë¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆSnow Man¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¡ØMUSIC BANK GLOBAL FESTIVAL IN JAPAN¡Ù½Ð±é¼Ô¤¿¤ÁÂè2ÃÆ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¡¢U-KNOW(TVXQ!)¡¢ITZY¡¢TOMORROW X TOGETHER¡¢NiziU¡¢RIIZE¡¢TWS¡¢NCT WISH ¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Snow Man¤Ï¡¢Æü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½60¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤¹¤ë¥¹¥Ú