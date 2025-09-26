21:30 ÊÆ¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦»Ù½Ð¡Ê8·î¡Ë Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.4%¡Ê¸Ä¿Í½êÆÀ¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ0.3%Á°²ó0.5%¡Ê¸Ä¿Í»Ù½Ð¡¦Á°·îÈæ) ÊÆPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë Í½ÁÛ0.3%Á°²ó0.2%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ2.7%Á°²ó2.6%¡ÊPCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ0.2%Á°²ó0.3%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ2.9%Á°²ó2.9%¡Ê¥³¥¢PCE²Á³Ê»Ø¿ô¡¦Á°Ç¯Èæ) 22:00 ¥Ðー¥­¥óÊÆ¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥ÉÏ¢¶äÁíºÛ¡¢ÊÆ·ÐºÑ¸«ÄÌ¤·