【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は２５日、海外から輸入する医薬品に１００％の関税を課すと表明した。１０月１日から適用する。日本からの医薬品への関税は、他国に課される税率を超えない「最恵国待遇」が適用されることで合意している。米国が約束を履行すれば影響は限定的となる見通しだが、不透明感も漂う。トランプ氏は自身のＳＮＳで「米国内に医薬品の製造工場を建設中の企業でない限り、医薬品に１００