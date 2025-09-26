【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BMSG第3のボーイズグループ、STARGLOWを誕生させた話題のオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』。そのテーマ曲としてSKY-HIが書き下ろした「At The Last」の最新ビデオが公開された。 ■「At The Last」は、夢を全力で信じることの尊さを歌った魂揺らす逆転のアンセム 「At The Last」は、2025年にリリース予定のラッパーSKY-HIとしての集