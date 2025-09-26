9月26日（金）放送の『沸騰ワード10』は、佐野勇斗の日帰り弾丸、韓国・ソウルの旅へ密着。自身も所属するM!LKの楽曲「イイじゃん」が話題に。俳優としても朝ドラなど話題のドラマに出演する佐野。実は「海外が昔から大好きで」「思い立ったら本当に無計画でも行くくらい」とのことで、今回ソウルへ飛び、わずか5時間の滞在＆現地の人気グルメで“おなかパンパン旅”を敢行！2種類のチーズで贅沢！弘大にあるタッカルビ店まず向か