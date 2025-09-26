2025年9月26日、韓国各地で中国の国慶節連休に合わせて訪韓する中国人観光客を見込んだ準備が進んでいる。中国メディアの中華網が伝えた。韓国政府は25年9月29日から26年6月30日まで、3人以上の中国人団体観光客を対象とした最長15日のビザ免除入国を試験的に実施する。韓国各地の観光関係各所では、10月初旬の国慶節連休に合わせて訪韓する中国人観光客を迎える準備を急ピッチで進めている。以前のビザ免除政策が済州島のみに制限